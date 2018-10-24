الشاطئ تواصل فعالياتها بالخبر والرياض تودع يلا سولت

المواطن - عبدالملك آل سميح

في الوقت الذي تتواصل فيه الفعاليات التي تطرحها هيئة الترفيه في عدد من المدن المختلفة، تستأثر فعالية ‏”الشاطئ” في الخبر للأسبوع الثالث على التوالي باهتمام سكان المنطقة الشرقية والدول المجاورة الذين حضروا للاستمتاع بأكبر حديقة مطاطية في العالم.

وتأتي هذه الفعالية، المقامة في منتجع شاطئ الغروب ضمن باقة من الفعاليات المتنوعة التي أعلن عنها في روزنامة الترفيه والتي تغطي كافة المناطق بهدف إدخال البهجة والسرور إلى نفوس المواطنين والمقيمين، وتتميز فعالية “الشاطئ” بحديقتها المطاطية الأكبر في العالم والتي دخلت موسوعة غينيس بمساحة تزيد على عشرين ألف متر مربع، وأيضاً باحتوائها على 75 لعبة متنوعة تتناسب مع جميع الأعمار، هذا إلى جانب العديد من الفعاليات المصاحبة كمسابقات التزلج على الماء والعروض البهلوانية والفنية والرسم على الرمال والعروض السينمائية على الشاطئ.

كما يستمر “بيت الكوميديا” بجمعية الثقافة والفنون بالدمام بتقديم عروضه الأسبوعية المتنوعة وسط إقبال متزايد، حيث يستمتع الحضور بعروض “الستاند آب كوميدي” و”فعاليات ألعاب الارتجال”، وذلك مساء يوم الجمعة 26 أكتوبر.

وفي الرياض تختتم فعالية “يلا سولت” المقامة في مجمع الرياض بارك أنشطتها نهاية الأسبوع الجاري بعد أربعة أشهر من إمتاع الزوار بفعاليات متنوعة شاركتهم فيها المناسبات المختلفة، واحتفلت معهم بعروض فنية وحركية ومسابقات استأثرت باهتمام الكبار والصغار على حد سواء.