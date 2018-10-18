الشباب بلا مهاجمين ضد الهلال

المواطن - طارق سعد

سيتعين على الجهاز الطبي والبدني في نادي الشباب تجهيز قائد الفريق ناصر الشمراني على وتيرة أسرع قبل لقاء السبت ضد الهلال ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومنعت الإصابة مشاركة الشمراني في تدريبات الفريق الشبابي أثناء التوقف، ورغم دخوله للتدريبات الجماعية في حصة الأمس، إلا أن الشمراني قد يبدأ اللقاء ضد الهلال حامل اللقب من على دكة البدلاء.

ويتواجد المهاجم الآخر في القائمة الشبابية عبدالله الحمدان ضمن صفوف المنتخب السعودي ( أقل من 19 سنة ) الذي يستعد لخوض غمار آسيا للشباب .