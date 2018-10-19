الشباب ضد الهلال .. الإصابات تُقلق الزعيم

المواطن - مروة نبيل

تترقب جماهير الأزرق مباراة الشباب ضد الهلال في الجولة السادسة، في ظل الإصابات العديدة التي يُعاني منها الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم.

ويحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد، مساء يوم السبت، مباراة الشباب ضد الهلال ضمن منافسات الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم من إصابات عديدة قبل مباراة الشباب ضد الهلال في الجولة السادسة، الأمر الذي يُقلق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس؛ لرغبته في مواصلة سلسلة الانتصارات.

ويفقد الزعيم عددًا من لاعبيه المميزين في مباراة الشباب ضد الهلال؛ بسبب الإصابات المختلفة، ومنهم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، نواف العابد، ومختار فلاتة، بالإضافة إلى السوري عمر خربين الذي تعرض لإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده.

ويخضع رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم جوميز، العابد، فلاتة وخربين، لبرامج علاجية وتأهيلية، أملًا في تجهيزهم للمشاركة بعد مباراة الشباب ضد الهلال في سادس جولات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأمل جورجي جيسوس تجاوز الإصابات التي يُعاني منها في مباراة الشباب ضد الهلال المقبلة، وتحقيق الفوز لمواصلة التقدم نحو صدارة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمنافسة على اللقب للموسم الثالث على التوالي.

وقبل مباراة الشباب ضد الهلال في الجولة السادسة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم المركز الثالث في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بالليث في المركز الخامس بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، قبل مباراة الشباب ضد الهلال في الجولة السادسة.