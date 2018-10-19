الشباب ضد الهلال .. الليث يبحث عن فوزه الخامس والزعيم لمواصلة التفوق

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الشباب ضد الهلال في الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نظرًا للمستوى المميز الذي يُقدمه الفريقان في المسابقة هذا الموسم.

ولعب الشباب ضد الهلال 20 مباراة في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، الذي نجح في الفوز على الليث في 11 مواجهة بالمسابقة المحلية.

وقبل مباراة الشباب ضد الهلال هذا الموسم، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالليث من الفوز في 4 مباريات فقط، وانتهت 5 مواجهات بين الفريقين بالتعادل في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت مباريات الشباب ضد الهلال في بطولة الدوري السعودي للمحترفين تسجيل 48 هدفًا، 31 هدفًا لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، فيما أحرز لاعبو الليث 17 هدفًا في شباك الأزرق.

ويسير الفريقان بشكل جيد في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مباراة الشباب ضد الهلال في الجولة السادسة، حيث لم يخسرا أي لقاء في المسابقة المحلية حتى الآن، ما يُصعب مهمتهما في المواجهة المقبلة.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم 12 نقطة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، جمعهم من الفوز على الفيحاء، الرائد، الباطن والفتح، ويسعى للفوز في مباراة الشباب ضد الهلال للمنافسة على صدارة الترتيب.

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالليث المركز الخامس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 9 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في 3 لقاءات، ويأمل استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الشباب ضد الهلال لحصد الثلاث نقاط.