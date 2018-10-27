الشباب يحسم استفتاء الأكثر شعبية

المواطن - مروة نبيل

حسمت الجماهير الشبابية استفتاء النادي الأكثر شعبية، الذي أطلقه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وطرح تركي آل الشيخ، أمس الجمعة، استفتاء لمدة 24 ساعة، عن أكثر نادٍ شعبية من الفرق التالية؛ الوحدة، الشباب، الاتفاق والرائد، وشارك فيه 903 آلاف و469 شخصًا.

وحصل نادي الشباب على 42% من أصوات الجماهير التي شاركت في الاستفتاء، وبفارق كبير عن أقرب مُنافسيه الوحدة، الذي نال 22%، وبفارق 2% فقط عن نادي الاتفاق، وحل الرائد رابعًا بنسبة 16%.

وكان تركي آل الشيخ قد طرح، يوم الخميس الماضي، استفتاء حول النادي الأكثر جماهيرية في المملكة، ووضع أمام الجمهور 4 خيارات، وهي الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي، ومنحهم فرصة التصويت لمدة أسبوع، ويتصدره الزعيم حتى الآن بنسبة 47%.