الشباب يرفع اللياقة

المواطن - مروة نبيل

يعمل المدرب الروماني ماريوس سوموديكا، على رفع اللياقة البدنية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مرانه اليوم على إستاد الأمير خالد بن سلطان، بتدريبات إحماء وتسخين ولياقية مكثفة، بقيادة مدرب اللياقة ماركال.

وركز ماركال على تكثيف الجوانب اللياقية من خلال تدريبات اللف حول الملعب، وتقوية عضلات اللاعبين عن طريق القفز فوق الحواجز وتخطي الأقماع.

وقسم سوموديكا بعد ذلك، لاعبي الشباب لعدة مجموعات طبقوا جملًا فنية منوعة في منتصف الملعب؛ أبرزها التحكم بالكرة عند الاستلام والتسليم، والتمرير السريع من لمسة واحدة.

وأقام سوموديكا تقسيمة تكتيكية ركز من خلالها على الاستحواذ على الكرة، وبناء الهجمة، قبل أن يختتم مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بتدريبات إطالة وتفكيك عضلات.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل جيد في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 9 نقاط من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مواجهتين.