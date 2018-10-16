الشد يُجبر ياسر الشهراني على مغادرة مباراة العراق

المواطن - محمد سمعه

أكد الجهاز الطبي للمنتخب السعودي الأول، تعرض اللاعب ياسر الشهراني مدافع المنتخب لشد في العضلة الخلفية للفخذ خلال مباراة السعودية والعراق.

وكان ياسر الشهراني شارك بشكل طبيعي في الشوط الأول من مباراة السعودية والعراق، ولكن في الشوط الثاني تعرض للإصابة في الشوط الثاني حيث لم يستطع استكمال المباراة.

ويذكر أن المنتخب السعودي، تعادل مع المنتخب العراقي بالأمس بهدف لكل فريق في لقاء أقيم على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

ويُعد ياسر الشهراني نجم الهلال واحدًا من العناصر الأساسية والتي يعتمد عليها المدرب خوان أنطونيو بيتزي في تشكيلة الأخضر.

وكان ياسر الشهراني شارك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت صيف العام الجاري في روسيا.

أنهى المنتخب السعودي المرحلة الثانية من معسكره الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا 2019 والمقرر إقامتها بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شارك في الدورة الرباعية بالفترة الحالية وخسر من منتخب البرازيل ثم تعادل مع منتخب العراق.