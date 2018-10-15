الشرطة الألمانية تشتبه في احتجاز امرأة في مدينة كولونيا

الشرطة الألمانية تشتبه في احتجاز امرأة في مدينة كولونيا

2018/10/15
الساعة 5:14 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

قالت الشرطة الألمانية، اليوم الاثنين، إنها تشتبه في احتجاز امرأة في مدينة كولونيا، وفق ما ذكرت “رويترز”.

وقالت متحدثة باسم الشرطة: “نفترض أن هناك رهينة احتجزت إما في ماكدونالدز أو في صيدلية قريبة.. هناك امرأة على الأرجح محتجزة ولا نعرف أي تفاصيل أخرى”.

وكانت مجلة “فوكوس” الألمانية قد ذكرت في وقت سابق، أن عدة أعيرة نارية أطلقت في محطة قطارات كولونيا.

وذكرت المتحدثة أن الشرطة ليس لديها أي علم بإطلاق نار.


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