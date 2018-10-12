الشرطة التركية تستجوب لاعبًا شهيرًا

المواطن - متابعة

استجوبت الشرطة التركية في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، أردا توران لاعب نادي إسطنبول باشاك شهير، على خلفية اشتباكه مع المطرب التركي بيركاي شاهين.

ووفق وسائل إعلام تركية تم استدعاء توران لأخذ شهادته، بعدما تلقت الشرطة بلاغات بشأن اشتباك اللاعب مع المغني.

وذكرت التقارير صحفية تركية، أن توران نفى مزاعم الاعتداء على شاهين أو إطلاق رصاصة بالخطأ من مسدسه، عندما ذهب لاحقًا إلى المستشفى، للاطمئنان على بيركاي.

وقال متحدث باسم شرطة إسطنبول، إن الشرطة طلبت إفادة من توران، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

يذكر أن اللاعب أردا توران -المعار حاليًا من برشلونة إلى باشاك- انضم إلى برشلونة من أتلتيكو مدريد مقابل 34 مليون يورو، في 2015، وفاز بـ 6 ألقاب، وشارك في 55 مباراة، سجل خلالها 15 هدفًا مع الفريق الكتالوني.