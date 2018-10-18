الشركات العالمية الكبرى تُصر على حضور دافوس في الصحراء

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

أكدت هيئة الإذاعة البريطانية أن الشركات الكبرى المُسجلة في مؤتمر الأعمال في المملكة الأسبوع المقبل لا تزال تخطط للحضور، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتوجه كبار التنفيذيين من الشركات العالمية إلى المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة، بما في ذلك غولدمان ساكس، وبيبسي، وتاليس، وإي دي إف، إلى جانب وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين.

وحسب الإذاعة البريطانية فإن مؤتمر مستقبل الاستثمار، والذي يُعرف باسم “دافوس في الصحراء” سيضم الحدث 150 متحدثًا من 140 منظمة وجهة اقتصادية عملاقة حول العالم.

وقالت BBC إن عدداً من الشركات العالمية تشارك في رعاية الحدث، وعلى رأسها شركات الاستشارات “ماكينزي” و”بي دبليو سي” و”إرنست آند يونغ” و”ديلويت” و”بي سي جي” و”أوليفر وايمان” و”بين آند كومباني”، إلى جانب مجموعة شركات “سيمنز” الألمانية وشركة الأبحاث SWFI.

وأشارت إلى أن هناك حالة إصرار واضحة من جانب تلك الشركات على حضور المحفل الاقتصادي الضخم في المملكة، حيث لم يرد أي منهم على الأسئلة المتعلقة بما إذا كانت لديهم خطط للانسحاب أم لا.

ويُنظم الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام ويطلق عليه اسم “دافوس الصحراء” صندوق الثروة السيادية في المملكة، وهو فرصة للشركات لبناء علاقات وتأمين عقود مربحة في مجالات الأعمال داخل البلاد.

ومن المتوقع أيضًا أن يضم الحدث سياسيين ومديري أعمال من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، وهو الأمر الذي يُعزز من ثقل المملكة كوجهة أساسية للاستثمار في المستقبل.

ووجه وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين ضربة قاسية للأصوات العدائية في الولايات المتحدة للمملكة، والتي طالبت بالامتناع عن حضور محفل الاستثمار المستقبلي في المملكة، والذي يُعرف عالميًا بـ”دافوس في الصحراء”، وذلك على خلفية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي في تركيا.

ورد ستيفن منوتشين بشكل واقعي وحازم على تلك المطالبات، والتي وصفها خلال حديثه مع شبكة CNBC الأميركية بأنها غير مدعومة بأي وسائل أو دلائل ملموسة يُمكن الاعتماد عليها من أجل اتخاذ موقف صريح ضد المملكة.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين الجمعة إنه لا يزال يعتزم حضور المؤتمر الاستثماري الموسع في المملكة في وقت لاحق من شهر أكتوبر، وذلك حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية.

وأكدت منوتشين في مقابلة مع الشبكة الأميركية CNBC، أن إدارة ترامب تشعر بالقلق بشأن وضع واختفاء الصحفي، إلا أن ذلك لا يمنع حضور محفل بهذا الحجم في المملكة، مبديًا إصراراً واضحاً من جانبه على التواجد ضمن المسؤولين الكبار في مؤتمر الاستثمار المستقبلي في المملكة.