الشريف ردًا على النفيعي: اصمتوا أنا الكبير الآسيوي

المواطن - مروة نبيل

رد المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد، حسين الشريف على تصريحات رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ماجد النفيعي، والتي أكد من خلالها بأن العميد لم يعد مُنافسًا للراقي.

وأعاد حسين الشريف، تغريد تصريحات ماجد النفيعي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق عليها قائلًا: “يرتعدون من مجرد ذكر الاتحاد، ويهابونه في أحلك أيامه، ثم يقولون انتهت المنافسة مع الاتحاد”.

وتابع المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد حسين الشريف، تغريدته قائلًا: “عميد آسيا، المونديالي يحمل في حقيبته التاريخية ما يكتب به على سبورة منافسيه اصمتوا أنا الكبير الآسيوي .. من أنتم؟”.

وأضاف حسين الشريف في تغريدة أخرى: “لو كانت المنافسة ستنتهي لانتهت أيام حمزة ونور عندما كان الأهلاويون لا يسألون رد القضاء بل اللطف فيه..”.

وكان ماجد النفيعي، قد أيد تصريحات عضو شرف الراقي الداعم، عبد الله الزهراني، بأن الاتحاد لم يعد مُنافسًا لفريقه، وقال: “الحقيقة يجب أن تقال .. ليس لنا منافس حاليًا سوى الهلال والنصر وترتيب الدوري يشهد بذلك، لم يعد الاتحاد منافسًا هو شيء من التاريخ شكرًا أخوي عبدالله على وقفتك”.