الشمراني يتصدر قائمة أكثر اللاعبين تأثيرًا هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

تشهد منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تألقًا شديدًا من اللاعبين على صعيد تسجيل الأهداف، ليكونوا مؤثرين في نتائج فرقهم.

وكشف موقع “whoscored” العالمي، عن إحصائية لأكثر لاعبي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تأثيرًا في نتائج فرقهم من خلال تسجيل الأهداف، وذلك بعد مرور 6 جولات على انطلاق المسابقة المحلية.

وتصدر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ناصر الشمراني صدارة قائمة الأكثر تأثيرًا مع فريقه في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بعد تسجيله 57% من أهداف الليث، حيث أحرز 4 أهداف حتى الآن.

وجاء في المركز الثاني، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، صالح الشهري، حيث سجل 43% من أهداف فريقه حتى الآن، بالتساوي مع البرازيلي روجيريو المحترف في صفوف الفيصلي.

واحتل التونسي عبدالقادر الوسلاتي، المركز الرابع في قائمة الأكثر تأثيرًا بتسجيله 38% من أهداف الفتح حتى الآن، يليه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز بعد تسجيله أهدافا بنسبة 36%.