الشورى يصوت على الإقراض الملائم للأسر الشابة

المواطن - واس

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي يعقدها الاثنين القادم على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1437 / 1438هـ، بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبة صندوق التنمية العقارية بتقديم قروض ملائمة للأسر الشابة ومراعاة جدولة السداد بما يتماشى مع دخل الأسرة، ودراسة إصدار صكوك لتمويل الإسكان، وأسباب عدم السداد، وصعوبة التحصيل.

كما يستمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى وجهة نظر اللجنة المالية تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1437 / 1438هـ، ثم يصوت بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها مطالبة الهيئة بالتواصل مع الجهات المختصة للإسراع في تشكيل اللجنة الشرعية لاستكمال الإجراءات النظامية لصدور نظام جباية الزكاة.

ومن المقرر أن يصوت المجلس خلال الجلسة على عدد من توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1438 / 1439هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير.

ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1438 / 1439هـ، وطالبت اللجنة الصندوق في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بدعم توطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة لإحلال العمالة الوطنية المدربة محل العمالة الأجنبية بشكل تدريجي، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1438 / 1439هـ، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع “نظام النقل المدرسي” المقدم من عضوي المجلس المهندس محمد النقادي، والدكتورة حنان الأحمدي استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.

وخلال الجلسة العادية الثامنة والخمسين التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم، يناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1438 / 1439هـ.

وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة بالإسراع في إصدار نظامها، والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة احتياجاتها وأوجه الدعم الذي يمكنها من أداء مهامها في القرى والهجر النائية، ومتابعة نتائج الرقابة ومواطن القصور في الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين ومساكنهم، والتأكد من تنفيذها من الجهات المختصة.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، في شأن مشروع نظام الجامعات، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مقترح مشروع نظام مباشرة قضايا الدولة، المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام.

وخلال الجلسة العادية التاسعة والخمسين التي يعقدها المجلس الأربعاء القادم يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1437 / 1438هـ، بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة تجاه التقرير، ومن أبرز التوصيات مطالبة الوزارة بالتواصل مع البعثات الدبلوماسية الأجنبية في المملكة لتسهيل إجراءات حصول المواطنين على تأشيرات دخول مما يسهم في إزالة الصعوبات، وتسهيل حصول الموظفين السعوديين على التأشيرات اللازمة للعمل داخل البعثات السعودية في الخارج من أجل توطين هذه الوظائف.

كما يستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1437 / 1438هـ، ثم يصوت بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة بشأن التقرير.

فيما يصوت المجلس بعد ذلك على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1438 / 1439هـ.

وخلال هذه الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1438 / 1439هـ، وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة بسرعة استكمال إجراءات التراخيص لتقديم خدمات الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض، خصوصاً في المناطق النائية التي يصعب خدمتها بالشبكات الأرضية وذلك لتمكين جميع أفراد المجتمع من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، وتحقيقاً لمتطلبات التحول الرقمي.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1438 / 1439هـ، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن مقترح مشروع نظام الإعلان والتسويق المقدم من عضو المجلس الدكتور عبد الله السفياني، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.

كما يتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث التصويت على عدد من مذكرات التفاهم في المجالات الصحية البحثية، والتعليم والبحث العلمي، والمشاورات السياسية، ومجال التنمية الإدارية، ومكافحة الفساد.