الشيخ السديس: ولي العهد ماض نحو الإصلاح لايثنيه المغرضون ولا يلتفت لصناع الكذب

المواطن - الرياض

أشاد الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمبادرة مستقبل الاستثمار التي عقدت بالرياض بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

وبين معاليه أن الأمير محمد بن سلمان يسعى دائماً إلى النهوض بالموارد الاقتصادية للمملكة، إذ استطاع سموه أن يجعلها في مقدمة الدول المؤثرة في الاقتصاد العالمي.

في ذات السياق وأوضح معاليه”إن الأمير الشاب ماضٍ نحو الإصلاح والتطوير وفق رؤية سديدة متكاملة مدروسة بعناية فائقة تنقل هذه البلاد من مرحلة الاعتماد الكلي على جميع الموارد الاقتصادية.

وتابع “إن مملكتنا الحبيبة تتصدر حكومة وشعباً في الدعم التطوير السياسي والإقتصادي وتعزيز مفهوم النزاهة في نفوس الكبير والصغير في المجتمع الدولي والمحلي”.

وحول نتائج المؤتمر أشار أنه قد شهد إبرام صفقات تقنية عالمية ضخمة لتطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين دليل على أن المملكة لا يثنيها المغرضون ولا تلتفت لصناع الكذب وآلاتهم الإعلامية المضللة بل تعمل بجد وبقوة خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما.