الشيخ المطلق يوصي بالتعدد .. شرعية دينية تقابلها مخاوف دنيوية!

المواطن - عبدالرحمن دياب

حث عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، الشباب على تعدد الزوجات لحل مشكلة العنوسة والمطلقات، كما دعا النساء إلى إعانة أزواجهن على العدل في ذلك.

وقال الشيخ المطلق إن “التعدد أحياناً ضرورة وأحياناً جريمة، بعض الناس لديهم قدرة على التعدد، ولدينا الآن بناتنا مطلقات وعوانس، أين يذهبن؟”، مضيفاً: “يجب أن نقول للشباب تزوجوا اثنتين وثلاثاً، لكن اعدلوا”.

رفض:

وتسببت دعوة الشيخ المطلق في حالة من الغضب لدى البعض، لأن مشكلة العنوسة لن تُحل بالتعدد بل بتخفيض المهر المطلوب وتوفير وظائف برواتب تسمح للرجل بالزواج، بالإضافة إلى أمور أخرى لا علاقة لها بالتعدد.

ورأى إبراهيم المنيف أن المشكلة عندما تكون هناك توصيات عاطفية، لا تنم عن علم بالواقع لأن نسبة الذكور أكثر من النساء، مما يعني حسابياً أن لو كل رجل تزوج واحدة، فهناك شباب لن يتزوجوا.

وتابع أن مشكلة العنوسة ليست في عدم التعدد، بل بسبب تشويه مفهوم الزواج وسوء التواصل بين الجنسين الذي فُرِضَ عليهم.

وقالت فطين: إن التعدد وضع لحكمة ولكن هذا الزمن لا يصلح فيه التعدد لأنه لا يوجد به عقل وتفكير بشكل جيد من جانب الشباب.

ومن جانبها، أوضحت نيرة أن نظرة البعض لهذه الأمور قاصرة لأن الهم هو إشباع الرغبة والشهوة بأي أمر كان، والتعدد نتائجه السلبية خطيرة على أفراد العائلة والمجتمع، زاعمةً أن العائلة المعددة يغلب عليها العداوة والحقد، ينشأ أبنائهم على جو مشحون بالمشاكل والتقصير مما يؤثر سلباً على نفسياتهم وعلى شخصياتهم.

ترحيب:

وفي المقابل، رحبت بعض النساء بتصريح الشيخ المطلق، حيث قالت حنان إن: “كلامه على العين والرأس ولا أحد يقدر على معارضة شيء حلله الله وأجازه، ولكن يجب أن يعلم الرجل أن التعدد ليس شيئاً سهلاً وأنه حمل كبير ومسؤولية أمام الله تعالى” ، فيما رحبت هدى بتعدد الزواجات شريطة أن يكون الرجل عادلاً وأن لا يقصر في حقوق زوجاته.