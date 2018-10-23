الشیخ عبدالله بن عبدالعزیز الراجحي في ذمة الله

المواطن - الرياض

تُوفي صباح الیوم الثلاثاء الشیخ عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي، عن عمر ناھز 93 عاماً، ومن المقرر أن تقام صلاة المیت على الفقید في جامع الراجحي شرقي الرياض عصر الیوم.

وُلِد الشیخ عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي بمحافظة البكیرية في منطقة القصیم عام 1347ھـ، وبدأ عمله في التجارة منذ كان في السابعة عشرة من عمره، حتى أصبح أحد أبرز رجال الأعمال السعوديین.

أنشأ الراجحي، رحمه الله، مؤسسة خیرية تحمل اسمه عام 1430ھـ، تھدف إلى دعم وتمويل المشاريع الخیرية والتنموية في مجال القرآن الكريم والسنة النبوية والدعوة إلى الله وأھل العلم والبحوث والدراسات المجتمعیة، وكذلك دعم المؤسسات التربوية والطبیة الخیرية ومشاريع السقیا والإطعام.

ويملك الشیخ عبدالله حصصاً تزيد عن الـ5 % في شركات “نادك” و”تبوك الزراعیة”، وعُرف بعدة أعمال خیرية ووقفیة.