الصحة تحذر من أدوية يروَّج لها عبر مواقع التواصل

المواطن - الرياض

حذرت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، من تداول بعض الأدوية غير المصرح بها، والتي يروج لها، عبر الحسابات الوهمية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي أن الأدوية المباعة عبر الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضر بصحة الفرد لعدة أسباب؛ أبرزها أن طرق نقل تلك الأدوية وتخزينها مجهولة، كما أن تلك الأدوية ذاتها مجهولة المصدر، بالإضافة إلى أنها لم يتم وصفها بشكل رسمي من قبل طبيب متخصص، ما يعد تناولها تهديدًا فعليًا للصحة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين ضرورة قيامهم بتقديم بلاغات بشكل فوري إلى الوزارة والجهات ذات الصلة في حالة اكتشافهم عمليات ترويج أو تداول أدوية بطرق غير رسمية أو دون اعتماد من طبيب، وذلك حفاظًا على سلامتهم من الأمراض.