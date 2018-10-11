الصحة تحذر من مسببات العمى وتحدد سبل الوقاية

المواطن - الرياض

حذرت وزارة الصحة من الأسباب الأكثر شيوعا لفقدان البصر، كما دعت المواطنين لاتباع أساليب الوقاية من العمى حفاظا على سلامتهم.

وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي أن أكثر الحالات شيوعا لفقدان البصر هي: الضمور البعقي المرتبط بالتقدم في العمر، والأمراض المؤدية لعمى الأطفال وارتفاع ضغط العين المعروف بالجلوكوما وعتامة عدسة العين وهي الحالة المسماة (الساد)، واعتلال الشبكية السكري، والعيوب الانكسارية غير المصححة.

وأشارت الوزارة إلى أن أسباب الوقاية من العمى تتمثل في إجراء الفحص الدوري للعين، وحمايتها من الإصابات، والتحكم في الأمراض التي يمكن أن تسبب العمى مثل السكري والجلوكوما، فضلا عن الوقاية من الأمراض المعدية، ومراجعة طبيب العيون فورا عند ملاحظة أي تغيير بالنظر.