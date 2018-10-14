الصحة تذكر المواطنين بأهمية تطعيم أولادهم

المواطن - الرياض

أعادت وزارة الصحة التأكيد على أهمية التطعيمات الدورية للأطفال داعية الآباء والأمهات إلى التسجيل في خدمة التذكير التي توفرها الوزارة بهدف إخبار الوالدين بموعد التطعيمات.

وقالت الصحة إنه ​​​​في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على صحة الأطفال بالمملكة، وحمايتهم وفئات المجتمع من الأمراض، أنشأت الوزارة هذه الخدمة لتذكير الوالدين بمواعيد التطعيمات الأساسية ضد الأمراض المستهدفة بالتحصين حسب جدول التطعيمات الجديد لوزارة الصحة، حيث يتم إرسال رسالة تذكير بموعد التطعيم على الهاتف الجوال أو البريد الإلكتروني قبل موعد تطعيم الطفل بأسبوع.

ويتم التسجيل في الخدمة عبر خطوات بسيطة يتم من خلالها إدخال رقم الجوال والبريد الإلكتروني وتحديد الطريقة التي يرغب فيها الشخص بتلقي التنبيهات بعد تسجيل بيانات المولود.