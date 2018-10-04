الصحة تكشف حقيقة علاقة اللقاح الثلاثي بمرض التوحد

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، أنَّ ما يتردد بشأن وجود علاقة بين اللقاح الثلاثي ومرض التوحد، لا أساس له من الحقيقة.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي، أنَّ اللقاحات آمنة جدًا، كما أن الدراسات أثبتت عدم وجود أي ارتباط بين اللقاح الثلاثي الفيروسي ومرض التوحد.

وكانت وزارة الصحة وجهت، بإعادة إعطاء أربعة لقاحات أساسية للطلاب في عمر من 4-6 سنوات، إلى المراكز الصحية، بدلًا من المدارس، وربطها بآلية القبول في نظام “نور” لوزارة التعليم.

وتضمنت القائمة إعادة إعطاء لقاحات: OPV شلل الأطفال الفموي، وDTP الثلاثي البكتيري، MMR الثلاثي الفيروسي، Varicella الجديري المائي، في المراكز الصحية كما كان في السابق؛ بدلًا من إعطائها في المدارس لطلاب الصف الأول الابتدائي.