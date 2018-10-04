الصحة تُحذر من حجب أو الامتناع عن بيع الأدوية

الصحة تُحذر من حجب أو الامتناع عن بيع الأدوية

2018/10/04
الساعة 7:15 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

حذرت وزارة الصحة شركات الأدوية من حجب أو الامتناع عن بيع الأدوية للمستشفيات والمجمعات الطبية وبالأخص توفير أدوية إنقاذ الحياة.

وأهابت وزارة الصحة المؤسسات الصحية بالإبلاغ عن مثل هذه الحالات عبر مركز بلاغات المؤسسات الصحية على الرقم: 920018090.

وفي سياق متصل، شددت الصحة على ضرورة الحرص على تطعيمات الأطفال في موعدها حيث تساهم في القضاء على الأمراض والوقاية منها.

وأوضحت أنه لخدمة التنبيه بمواعيد تطعيمات الأطفال من خلال الرابط التالي: هنا


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