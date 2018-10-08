الصندوق السعودي للتنمية يحدد مواعيد الاختبارات للمقبولين

المواطن - الرياض

أعلن الصندوق السعودي للتنمية عبر موقعه الإلكتروني عن تحديد مواعيد الاختبارات للمقبولين، للوظائف التي سبق الإعلان عنها من خلال موقع الصندوق، وسوف تقام جميع الاختبارات في مبنى الصندوق بمدينة الرياض، طريق الملك فهد بجوار وزارة الداخلية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

تعليمات:

1 -سوف تُجرى جميع الاختبارات في مبنى الصندوق بمدينة الرياض – طريق الملك فهد بجوار وزارة الداخلية – والتواريخ حسب تقويم أم القرى وعلى الجميع التقيد بهذه المواعيد.

2 -رقم الجلوس هو الرقم التسلسلي الموجود أمام أسم كل متسابق في قائمة أسماء المقبولين لكل وظيفة وعليه يجب الرجوع لقائمة الأسماء لمعرفة ذلك ليسهل على الجميع معرفة يوم وفترة الاختبار.

3 -على المتقدمين الحضور مصطحبين إثبات الشخصية (بطاقة الهوية الوطنية) قبل الموعد المحدد بنصف ساعة لمعرفة أماكنهم.

4 – يمنع منعاً باتاً استخدام الجوال أثناء أداء الاختبار.

للاطلاع على قائمة المقبولين اضغط (هنا)، ولمعرفة المواعيد فضلا اضغط (هنا).