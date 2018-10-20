الصين تواجه تفشي حمى الخنازير بإعدامها

المواطن - متابعة

أقدمت الصين أكبر منتج للحوم الخنازير في العالم على إعدام 200 ألف الخنازير بعد تفشي حمى الخنازير الإفريقية شديدة العدوى في مناطق البلاد.

ويمثل عدد الخنازير التي أعدمت نسبة ضئيلة من الخنازير التي تُذبح في الصين كل عام لتناول لحومها وعددها نحو 700 مليون خنزير، لكن قيودا فُرضت على نقل الحيوانات للحد من انتشار المرض تسببت في نقص شديد في المعروض في بعض المناطق.

وقال وانغ زونجلي نائب مدير مركز الصحة الحيوانية والأوبئة بالصين في مؤتمر صحفي في جينغ جو إن الصين شهدت 41 بؤرة تفش للمرض في 27 مدينة.

وقال وانغ إن بكين أعدمت الخنازير في المزارع التي تفشى فيها المرض وتلك التي تقع في نطاق 3 كيلومترات منها لمنع انتشار العدوى.