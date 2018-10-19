الصين تودع أعمدة الإنارة وتنير شوارعها بـ”قمر”بشري

المواطن - متابعة

خطة وُصفت بـ”الطموحة” تلك التي تعتزم بكين تنفيذها بغية استبدال الإنارة الليلة في الشوارع بضوء القمر الحقيقي، مضافًا إليه وهج آخر أقوى لكنه مصنع.

وجاءت فكرة القمر الصناعي عن طريق فنان فرنسي، تخيل تعليق قلادة مصنوعة من المرايا فوق الأرض، يمكنها عكس أشعة الشمس في شوارع باريس على مدار العام.

وتحاول الصين في خطة مستقبلية مضاعفة إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء في 2020 لمضاعفة إنارة القمر الحقيقي ليلًا، ليضيئ حوالي 80 كيلو مترًا من الأرض أسفله، لتودع بعد ذلك الصين أعمدة الإنارة التقليدية.

وقدمت الصين مشروعها على طاولة الحوار الأسبوع الفائت خلال النشاط الوطني للابتكار الجماهيري وريادة الأعمال الذي أقيم في تشانغدو.

من جهته أوضح رئيس معهد نشانغدو لعلوم الفضاء وتكنولوجيا الإلكترونيات الدقيقة” أن اختبار قمر الإنارة بدأ منذ سنوات وأصبحت التكنولوجيا الآن جاهزة بصفة نهائية للتطبيق في المستقبل”.

ووفقًا لما نقلته صحيفة ” الغارديان” البريطانية فإن الضوء الذي سينتجه القمر الصناعي سيكون أكثر سطوعًا بـ8 أضعاف مقارنة بالقمر الحقيقي، كذلك يمكن التحكم فيه وضبطه.

ومن المقرر أن يضيئ القمر الصناعي مدينة تشنغدو وهى واحدة من أكبر ثلاث مدن من حيث عدد السكان في غرب الصين، ويعيش فيها ما يقرب من 14.5 مليون شخص.