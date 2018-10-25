الطريق الدولي الجديد بين الدرب وجازان يحصد الأرواح

المواطن- فهد القحطاني - الدرب

تعرض بعض من مرتادي الطريق الدولي الجديد الرابط بين محافظة الدرب ومنطقة جازان لعدد من الحوادث الخطيرة.

ويعود سبب هذه الحوادث لعدم وضع لوحات إرشادية كافية ومضيئة ليلاً لبعض التحويلات الخطيرة التي لا يزال العمل عليها من قبل الشركة المنفذة للطريق لإكمال بعض الجسور الخرسانية مما تسببت في وقوع بعض الحوادث وبعض التلفيات في مركبات المسافرين عبر هذا الطريق.

وطالب مرتادو هذا الطريق بوضع لوحات إرشادية واضحة ومضيئة تمكن قائدي المركبات والشاحنات من الانتباه والقيام بالتهدئة عند هذة التحويلات الخطيرة.