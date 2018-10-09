الطفلة جنى توارى الثرى

المواطن ــ أحمد الشهري ــ المجاردة

شيعت جموع غفيرة من أهالي مركز خاط، التابع لمحافظة المجاردة، بجامع الشعبة الطفلة “جنى”، ضحية التماس الكهرباء إلى المقبرة بعد أن أديت عليها صلاة الميت بعد صلاة العصر اليوم، بحضور وكيل الإمارة المهندس خالد الربيعة ومحافظ المجاردة يحي آل حموض، وأمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.

وعقب الصلاة نقل وكيل الإمارة تعازي أمير منطقة عسير ونائبه لأسرة الطفلة جنى، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

وعبرت أسرة الطفلة جنى عن شكرهم وتقديرهم لوكيل الإمارة ولأمين المنطقة وللمحافظ على بادرتهم وتعازيهم، مشيرين إلى أن مواساتهم لهم خففت مصابهم، داعين الله ألا يريهم أي مكروه.

ولقيت الطفلة جنى (9 سنوات) مصرعها إثر تعرضها لالتماس كهربائي بالقرب من شارع الفن بمحافظة المجاردة. وكانت أسرة الطفلة “جنى” قد خرجت للاحتفال باليوم الوطني بشارع الفن الذي يقع وسط محافظة المجاردة، وبينما كانت الطفلة تلهو بالقرب من أحد أعمدة الإنارة فوجئت الأسرة أن الطفلة قد تعرضت لالتماس كهربائي؛ ما أدى إلى وفاتها مباشرة.

وعلى الفور هرع إلى مسرح الحادث عدد من الفرق الأمنية والدفاع المدني، وبينت التقارير الأمنية إلى أن أسلاك أعمدة الإنارة كانت مكشوفة؛ ما تسبب بوفاة الطفلة.

وجدد أهالي المحافظة الجهات المختصة بالتأكد من تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة.

وكشفت مصادر مقربة أن التحقيقات خلصت إلى أن سبب الوفاة كانت بفعل تماس كهربائي تسبب بوفاة الطفلة مباشرة بشارع الفن.