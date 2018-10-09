الطيران المدني: 71 % نسبة رضا المسافرين خلال شهر سبتمبر

المواطن - الرياض

أعلنت الھیئة العامة للطیران المدني، إحصائیة شھر سبتمبر الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فھد الدولي بالدمام، ومطار الأمیر محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة)، وشارك فیھا أكثر من 600 ألف مسافر، حیث بلغت نسبة رضا المسافرين في شھر سبتمبر 71%.

بینما ارتفع مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال شھر سبتمبر حیث بلغت النسبة 75%، في المقابل انخفضت نسبة الرضا في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة لتصل إلى 58%، بینما ارتفعت النسبة في مطار الملك فھد الدولي بالدمام بواقع 75 ،%وجاءت نسبة الرضا في مطار الأمیر محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة 75%.

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء بھیئة الطیران المدني، تقوم بعمل جولات میدانیة بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير مستوى رضا العملاء وملاحظاتھم على الخدمات المقدمة، وتحلیل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بھا الإدارة وأدوات التقییم عالیة الموثوقیة بھدف العمل على تحسین وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة، كما تعمل على إصدار تقارير شھرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات، بھدف تقییم المستوى الحالي

للخدمات في المطارات والعمل على تطويرھا وتحسینھا بشكل أفضل وذلك بتطبیق أعلى المعايیر العالمیة في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسین جودة تلك الخدمات المقدمة، وھو ما يتماشى مع أھداف رؤية المملكة 2030م لتحقیق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.