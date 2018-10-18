العامودي يشدد على إنهاء مشروع سكة حديد الجبيل الصناعية في موعده

المواطن - الجبيل

زار وزير النقل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” الدكتور نبيل العامودي، اليوم الخميس، أعمال مشروع سكة حديد مدينة الجبيل الصناعية، برفقة الرئيس التنفيذي لـ”سار” الدكتور بشار المالك وعدد من مسؤولي الشركة.

وتفقد العامودي خلال الزيارة الأعمال الجاري تنفيذها في ميناء الجبيل التجاري وشركة صدارة للكيميائيات، بالإضافة إلى الأعمال في منطقة الجبيل 2، حيث أكد ضرورة الالتزام بإنهاء كافة الأعمال حسب الجدول الزمني والميزانية المعتمدة للمشروع وبالجودة المطلوبة.

وفي نهاية الجولة قام الوزير بزيارة لشركة صدارة، قدم خلالها الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور فيصل الفقير، عرضا تعريفياً عن أعمال الشركة وأصطحب الدكتور العامودي في جولة على منشآت صدارة وخطوط الإنتاج‏ المختلفة.

الجدير بالذكر أن شركة صدارة هي أحد المنشآت الرئيسية المستفيدة من مشروع شبكة السكة الحديد لمدينة الجبيل الصناعية والذي يبلغ طوله الإجمالي 38 كيلومتراً ويخدم العديد من المنشآت الصناعية في الجبيل (1) والجبيل (2) ويربطهما بشكل مباشر مع ميناءي الجبيل الصناعي والتجاري.

كما ترتبط هذه الشبكة بخط التعدين في شبكة الشمال والذي يمتد من أقصى شمال المملكة حتى ميناء رأس الخير على ساحل الخليج العربي بطول يتجاوز 1500 كيلومتر.