العثور على جثة المواطن عبدالله معتق مقتولاً في الأردن

المواطن - ميسر البديوي - الجوف

عثرت السلطات الأردنية بعد اعتراف الجناة على جثة المواطن السعودي عبدالله معتق الشراري مدفونة في إحدى المناطق.

الجدير بالذكر أن المواطن السعودي عبدالله معتق الشراري البالغ من العمر ٦٠ عاما اختفى في ظروف غامضة في دولة الأردن الشقيق مساء يوم السبت الماضي 19-10-2018 في منطقة الأزرق.

أوضح ذلك ابن المواطن السعودي المختفي خالد عبدالله معتق الشراري الذي أكد أن السلطات الأردنية عثرت على مركبة والده من نوع سوبربان جمس م ٢٠٠٠ يوم الاثنين صباحًا بقيادة شخصين من الجنسية الأردنية بعد وقوع حادث سير لهما بمركبة الفقيد واصطدامهما بمركبة نقل من نوع دينا يقودها شخص من الجنسية السورية والذي توفي على أثر الحادث.

وبحسب المعلومات التي نشرت عبر عدد من المواقع الأردنية، تم نقل الشخصين لمستشفى قريب والتحفظ على الشخصين اللذين لم يعترفا في حينه بمصير المواطن السعودي المختفي. قبل أن يعترفا لاحقًا بجريمة القتل ودفن الجثة.