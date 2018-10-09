العثور على مبتعث سعودي مقتولاً داخل شقته بولاية فلوريدا الأمريكية

المواطن - واشنطن

عثرت الشرطة الأمريكیة أول أمس الأحد على مبتعث سعودي مقتولاً داخل شقته بمدينة میامي التابعة لولاية فلوريدا.

وأوضحت الشرطة أن المبتعث يبلغ من العمر 23 عاماً ويدرس الھندسة في جامعة میامي، وُجدت علیه آثار اعتداء، وأكدت أنھا بدأت التحقیق في الواقعة وستتعامل معھا كجريمة قـتـل.

ورصدت الشرطة مكافأة مالیة لمن يدلي بمعلومات تقود لضبط الجناة ونعت الجامعة الطالب.

يأتي ذلك فيما تم إلغاء دروس الھندسة المعمارية يوم الإثنین 8 أكتوبر حداداً على وفاته، وأعرب الطلاب وأعضاء ھیئة التدريس عن حزنھم لوفاته مشیدين بأخلاقه ومسیرته الدراسیة.