العداء السعودي محمد المعاوي يحقق برونزية أولمبياد الأرجنتين

المواطن - متابعة

حقق العداء السعودي محمد المعاوي الميدالية البرونزية في سباق 400م حواجز ضمن منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب، بعد أن حل ثالثًا في نهائي السباق الذي جرى، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الأرجنتينية بيونيس آيريس بزمن 53:05 ثانية.

وتعد هذه الميدالية هي الثانية للبعثة السعودية في الأولمبياد بعد ميدالية لاعب الأثقال علي العثمان الذي نال برونزية وزن 85 كجم.

وعبر المعاوي عن سعادته بهذا الإنجاز في أول مشاركة أولمبية خاصة وأن عمره لم يتجاوز الـ 17عامآ ، مشيراً إلى أن إعداده كان في أمريكا بمتابعة رئيس اتحاد القوى العميد هادي بكر الذي أصر على أن يقيم معسكره التحضيري هناك ، مؤكداً أن دعم معالي رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي آل الشيخ كان الداعم الرئيس لهم كلاعبين .

من جهته رفع رئيس اتحاد القوى العميد هادي بكر التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده، بهذا الإنجاز الذي يضاف لإنجازات الوطن المتتالية ، كما قدم شكره لرئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ على متابعته الدائمة للاعبين وحرصه على توفير كافة الإمكانيات للاتحادات لتحقيق إنجازات للوطن .