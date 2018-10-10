العراقي عدنان: استعددنا للأرجنتين.. ونتمنى مساندة الجماهير السعودية

المواطن - مروة نبيل

شدد نجم المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، علي عدنان، على استعداد أسود الرافدين جيدًا لمباراة الأرجنتين في افتتاح بطولة سوبر كلاسيكو، وتمنى مساندة الجماهير السعودية في اللقاء الودي الهام.

ووجه عدنان الشكر إلى السعودية على استضافة سوبر كلاسيكو، ودعوة المنتخب العراقي للمشاركة في البطولة التي يتواجد بها أكبر منتخبات العالم، وتابع: “ليس من السهل تنظيم مثل هذه البطولات والمملكة أثبتت قدرتها على التنظيم والاستضافة بجدارة”.

وأضاف عدنان خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة العراق والأرجنتين: “المنتخب وصل للجاهزية قبيل المواجهة أمام منتخب قوي كالأرجنتين، ونأمل تقديم مستوى جيد وأن نكون على قدر الثقة الممنوحة لنا من الجماهير العراقية”.

وتابع نجم أسود الرافدين تصريحاته قائلًا: “المنتخب العراقي يظهر بالرغم من الظروف المحيطة، ولدينا منتخب شاب وأمامنا مشاركة هامة في بطولة كأس الأمم الآسيوية ولدينا الروح والإصرار لتحقيق نتائج إيجابية.

واختتم نجم المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، علي عدنان، تصريحاته بتمني حضور الجماهير السعودية لمساندة منتخب بلاده في لقاء الغد أمام الأرجنتين.

ويبدأ المنتخب العراقي الأول لكرة القدم مشواره في بطولة سوبر كلاسيكو بمواجهة الأرجنتين، يوم غد الخميس، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ثم يلعب مع السعودية، يوم الاثنين الموافق 15 أكتوبر، على استاد جامعة الملك سعود.