العراق متشوق لانتصاره الثامن في الرياض

المواطن - محمد سمعه

يستعد المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، لخوض مباراة من العيار الثقيل اليوم أمام منتخب الأرجنتين ضمن مباريات البطولة الرباعية الودية والتي تستضيفها المملكة في الفترة الحالية.

وسبق للمنتخب العراقي خوض 15 مباراة في مدينة الرياض حيث فاز في سبعة لقاءات وتعادل في خمسة وخسر ثلاثة لقاءات.

كما نجح منتخب العراق في تسجيل 14 هدفًا واستقبلت شباكه سبعة أهداف خلال الخمس عشرة مباراة والتي خاضها أسود الرافدين في العاصمة.

ويطمح المنتخب العراقي رغم صعوبة المهمة للفوز على منتخب الأرجنتين، من أجل تحقيق انتصاره الثامن في الرياض.

ومن المقرر إقامة مباراة العراق والأرجنتين على ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة.

سيواجه المنتخب العراقي بعد نهاية مباراة الأرجنتين، نظيره السعودي في المباراة الثانية له في البطولة الرباعية يوم الاثنين المقبل على ملعب جامعة الملك سعود معقل نادي الهلال.

وكان باولو ديبالا لاعب منتخب الأرجنتين طالب الجمهور السعودي بحضور مباراة العراق وملء الملعب عن آخره.