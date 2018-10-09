العراق يُدشن أولى مناوراته التدريبية قبل مواجهة الأرجنتين

المواطن - محمد سمعة

دشن المنتخب العراقي الأول لكرة القدم اليوم تدريباته في ملعب نادي الرياض وذلك استعدادًا لمواجهة المنتخب الأرجنتيني يوم الخميس المقبل في اللقاء الأول في البطولة الرباعية الدولية والتي تستضيفها المملكة حاليًا.

وكان المنتخب العراقي وصل مساء أمس إلى مدينة الرياض بكامل نجومه استعدادًا للمشاركة في البطولة الرباعية.

وسيخوض المنتخب العراقي المباراة الأولى له أمام منتخب الأرجنتين يوم الخميس، ثم يواجه المنتخب السعودي يوم الاثنين المقبل في اللقاء الثاني والأخير.

وحرص عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم على توجيه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بعد توجيه لأسود الرافدين للمشاركة في البطولة الرباعية.

يذكر أن منتخب العراق كان تُوج بلقب بطولة كأس أمم آسيا في عام 2007 بعد الفوز على المنتخب السعودي بهدف دون رد في اللقاء النهائي.

وكان منتخب العراق تقابل وديًا مع المنتخب السعودي في شهر فبراير الماضي، وانتهت المباراة في ذلك الوقت بخسارة الأخضر برباعية مقابل هدف.