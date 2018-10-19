العرض المرئي يُجهز الهلال لمواجهة الشباب

المواطن - محمد سمعه

شرح المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لنادي الهلال عبر عرض مرئي النهج التكتيكي لمباراة الشباب والمقرر إقامتها غدًا في الجولة السادسة ضمن منافسات بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالهلال أنهى استعداداته من أجل مباراة الشباب في الدوري.

فرض جيسوس مناورة على كامل مساحة الملعب وطبق من خلالها التكتيك الذي سينتهجه في اللقاء.

وتواجد الفرنسي بافيتيمبي جوميز في التدريبات الجماعية بعد الشفاء من إصابته.

كما شارك اللاعب البيروفي أندري كاريلو مع الفريق الهلالي بعد عودته من المشاركة الدولية مع منتخب بلاده.

يحتل نادي الهلال المركز الثالث في ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة وبفارق نقطة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني وبفارق ست نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الأول.

لم يخض الهلال مباراته في الجولة الخامسة من بطولة الدوري ضد نادي الاتفاق، لمشاركته في مباراة السوبر السعودي المصري ضد نادي الزمالك المصري في السادس من أكتوبر الجاري.