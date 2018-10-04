العريني: أتمنى تصحيح الأخطاء مع بيليتش

المواطن - مروة نبيل

وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عبد العزيز العرياني اعتذاره لجماهير العميد بعد الخسارة بثنائية دون رد أمام الفتح اليوم.

وقال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد: “لا يوجد حديث أستطيع قوله وأبرر به للجماهير أسباب الخسارة أمام الفتح، كل ما أستطيع قوله أقدم الاعتذار لهم على خسارتنا اليوم والمواجهات السابقة”.

وتابع عبد العزيز العرياني تصريحاته قائلًا: “أتمنى خلال الفترة القادمة أن نستغل فترة التوقف المقبلة من أجل تعديل أوضاع الفريق، وتصحيح الأخطاء التي وقعنا فيها،في ظل وجود الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب الكرواتي سلافين بيليتش”.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام نظيره الفتح ضمن منافسات الجولة الخامسة، لتكون الهزيمة الرابعة للعميد في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، من التعادل أمام الوحدة.