العطوي: واجهنا سوء حظ.. ومباراة الصين لن تكون سهلة

المواطن - مروة نبيل

أعرب خالد العطوي، المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 19 عامًا، عن سعادته بفوز الأخضر على ماليزيا اليوم في أولى مبارياته ببطولة كأس آسيا، مُشددًا في الوقت ذاته على صعوبة مباراة الصين المقبلة.

وقال خالد العطوي خلال المؤتمر الصحافي بعد مباراة الأخضر الشاب وماليزيا، اليوم السبت: “المواجهات الأولى دائمًا ما تتسم بطابع خاص ومختلف، ولكنني توقعت سيناريو اللقاء أمام المنتخب الماليزي”.

وتابع مدرب الأخضر الشاب تصريحاته قائلًا: “المنتخب السعودي واجه سوء حظ وأهدر العديد من الفرص المحققة للتسجيل على مدار شوطي المباراة، بالإضافة إلى ركلة جزاء أخرى مهدرة”.

وأضاف العطوي قائلًا: “البدايات دائمًا ما تكون صعبة، اللاعبون في حاجة لمزيد من الوقت من أجل الانسجام، الأجواء كانت صعبة خلال مواجهة ماليزيا، ولكن الأهم هو تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط”.

وعن مباراة الأخضر والصين في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا، قال العطوي: “لدينا بعض المعلومات عن منتخب الصين، نعلم أن المباراة لن تكون سهلة، في ظل امتلاك المنافس لعناصر مميزة تتمتع بقدرات بدنية هائلة”.

وتضم مجموعة المنتخب السعودي تحت 19 عامًا في البطولة الآسيوية، منتخبات الصين، طاجيكستان، وماليزيا، ويأمل الأخضر المنافسة على اللقب القاري، وحسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2019 في بولندا.