العطوي يكشف سر فوز الأخضر على الصين

المواطن - مروة نبيل

أعرب خالد العطوي، المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 19 عامًا، عن سعادته بفوز الأخضر على الصين اليوم في الجولة الثانية في بطولة كأس آسيا، وتصدر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

وقال خالد العطوي خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي بعد نهاية مباراة الأخضر والصين اليوم: “حققنا نتيجة إيجابية أمام منتخب قوي يمتلك الكثير من الإمكانيات المميزة، الأهم هو الفوز وتصدر المجموعة”.

وتابع العطوي تصريحاته قائلًا: “الأخضر دائمًا ما يلعب لتحقيق نتيجة الفوز، سواء كانت المباراة ودية أو رسمية، والتركيز ظهر بدرجة أكبر على اللاعبين أمام المنتخب الصيني، مقارنة باللقاء الأول ضد ماليزيا”.

وأضاف مدرب الأخضر الشاب: “نحرص دائمًا على عدم استقبال أي هدف، وإحباط الهجمات التي تصل لمنطقة جزائنا لذلك كنا أكثر تركيزًا من المباراة الماضية”.

وشدد خالد العطوي في ختام تصريحاته، على جاهزية الـ 23 لاعبًا الموجودين في قائمة الأخضر الشاب للمشاركة في أي وقت بالبطولة الآسيوية.

ويستعد المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لمواجهة نظيره المنتخب الطاجيكستاني في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة، يوم الجمعة المقبل، ويأمل الأخضر الفوز والمنافسة علي اللقب القاري، لحسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2019 في بولندا.