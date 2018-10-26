العلم الإسرائيلي والشواذ.. بطولة الجمباز تفضح الميول القطرية

المواطن - محمود نبيل - القاهرة

ارتبط اسم بطولة الجمباز الدولية، التي تستضيفها قطر خلال الفترة الحالية، بالعديد من الوقائع التي تشير إلى المبادئ السائدة في قطر، حيث شهدت البطولة العديد من الأمور التي كانت بمثابة صدمة للعالم العربي والإسلامي.

واستعرضت شبكة ESPN الأميركية أحدث علامات اقتراب قطر من تشريع الشذوذ الجنسي على أراضيها، تمهيدًا لاستضافة بطولة كأس العالم عام 2022.

ونشرت الشبكة المعنية بالشأن الرياضي صورة لفريق الجمباز الأميركي أثناء أداء تدريباته وهو يرتدي ملابس ألوان قوس قزح، والتي تمثل شعار الشواذ على مستوى العالم.

ونشرت البعثة الأميركية المشاركة، عبر حسابها على تويتر، صورة تستعرض الفريق وهو بتلك الملابس، وتم إرفاقها بعلامات وشعارات الشواذ حول العالم.

وأشارت الشبكة الأميركية إلى أنه ما كان مهمًّا بشأن هذا الفعل لم يكن مجرد رسالته الضمنية لدعم مجتمع المثليين، ولكن التأكيد على أن اللاعبات اخترن ارتداء تلك الملابس للتعبير عن آرائهم في قطر، وذلك على الرغم من كون القوانين القطرية لا تزال تمنع المثلية الجنسية.

وأوضحت الشبكة الأميركية الرياضية أنه لا أحد يعتقد أن فريق الجمباز الأكثر شهرة في العالم سيتم إلقاء القبض عليه لارتدائه ثياب قوس قزح المؤيدة للمثلية الجنسية في قطر، أو نشر صور لذلك على وسائل الإعلام الاجتماعية.

ارتداء شعارات المثليين لم يكن الأمر الوحيد الصادم في البطولة التي تنظمها قطر، حيث شهدت لأول مرة رفع علم إسرائيل في محفل رياضي رسمي في تاريخ البلدان العربية.

وأثار هذا الأمر حالة من الغضب الواسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، لاسيما في ظل حالة الرفض التي شهدتها صور ومقاطع البعثة الرياضية الإسرائيلية على الأراضي القطرية.