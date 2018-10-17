العمل تكشف حقيقة إلغاء إعانات التأهيل الشامل

المواطن - الرياض

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل حول إيقاف إعانات التأهيل الشامل.

جاء ذلك في رد من وزارة العمل على سؤال مواطن قال فيه: هل صحيح أنه تم إيقاف إعانات التأهيل الشامل؟

وردت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي قائلة: غير صحيح.. وفي حال وجود أي إعلانات رسمية سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت أنباء عن عزم وزارة العمل إلغاء إعانات التأمين الشامل، وهو ما نفته وزارة العمل جملة وتفصيلًا.

وكانت وزارة العمل قد دعت في وقت سابق إلى أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية؛ وذلك لتفادي تداول الشائعات والترويج لها.