العمل تكشف عن الوظائف المستھدفة بالتوطين

المواطن - الرياض

أكدت مديرة برامج التوطین النسائي في وزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة نورة الرديني، أن بیانات الوزارة أظھرت وجود عدد كبیر من الخريجات المؤھلات لشغل وظائف الشؤون المالیة والمحاسبة وتقنیة المعلومات والاتصالات والمحاماة، لذلك سوف يتم توطین ھذه الوظائف تباعاً.

وأوضحت الرديني خلال حديثھا في معرض “خطوة للتوظیف النسائي 2018″، أن الخريجات والخريجین الذين لم يسبق لھم العمل، يشكّلون 92 % من معدل البطالة، وفقاً لبیانات الھیئة العامة للإحصاء في الربع الأول من العام الجاري.

وكانت وزارة العمل قد أكدت قبل أسبوعين، أنه تم تحديد المهن المستثناة لكافة الأنشطة في الدليل الإرشادي على الرابط: هنا.

وأوضحت العمل، عبر حسابها الرسمي، أنه في حال وجود نشاطين مختلفين في منفذ البيع فإن صاحب المنشأة ملزم بالتوطين.