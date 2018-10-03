العمل تودع 74 مليون ريال في حسابات 423 لجاناً أهلية في العام الماضي

المواطن - الرياض

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 74.183.975 ريالاً إعانات دعم في حسابات 423 لجاناً أهلية في مختلف مناطق المملكة خلال العام الهجري الماضي (1439هـ).

وقال المشرف العام على وكالة التنمية الاجتماعية بالوزارة المهندس الحجاب الحازمي، إن المبالغ المودعة في حسابات اللجان الأهلية توزعت على 50 ألف ريال إعانة تأسيسية، و74.133.975 ريالاً إعانة برامج وأنشطة.

وقدم المهندس الحازمي شكره لوزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على متابعته المستمرة لكل ما يتم تقديمه من دعم للجان الأهلية.