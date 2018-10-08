العمل توضح حقيقة مقطع رجل يضرب فتاة بلا رحمة

العمل توضح حقيقة مقطع رجل يضرب فتاة بلا رحمة

2018/10/08
الساعة 5:35 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشفت وزارة العمل حقيقة مقطع الفيديو المتداول الذي ظهر فيه رجل يعنف امرأة مستخدمًا آلة حادة.

وقالت وزارة العمل في بيان: إشارة إلى ما تم تداوله حول تعنيف شخص لفتاة في الشارع مستخدمًا آلة حادة، توضح الوزارة، أن الحالة قديمة وتم مباشرتها في حينه من قبل وحدة الحماية الاجتماعية بالرياض، وتم على أثر ذلك إحالة المُعنف إلى النيابة العامة، والأبناء يتمتعون بصحة جيدة، ويتم متابعة حالتهم.


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