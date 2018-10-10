العوامية تتزيّن بمشروع حضاري يجمع الماضي بالمستقبل

المواطن - واس

يبرز في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية المشروع الحضاري لتطوير وسط “العواميّة” الذي يجمع تصميمه بين أصالة الماضي للمنطقة الشرقية والطابع المعماري الحديث الذي تعيشه المملكة، وذلك على مساحة تقدر بـ 180 ألف متر مربع، تتوفر فيه خدمات : سياحية، وثقافية، واجتماعية وترفيهية لأهالي القطيف وزوارهم.

ويضم المشروع مبنى المركز الثقافي الذي يتربع على مساحة 5323 مترًا مربعًا وهو قلب المشروع، ويوجد فيه ثلاثة مباني تجمع بينها مظلة كبيرة تغطي الساحة الرئيسة، ومكتبة وقاعة للمؤتمرات والمعارض، علاوة على خمسة أبراج بنيت من الطين تقع على مساحة 866 مترًا مربعًا، وصمّمت لتكون مرجعًا بصريًا ترشد الزائرين بوجهتهم وهي تحاكي التاريخ المعماري للمنطقة.

كما يحتوي المشروع على مبنى تراثي بمساحة 1200م مربع، صمّم بهوية معمارية جميلة تميزه جدران سميكة ونوافذ صغيرة ضيقة، ويحيط بالفناء ممراً مظللاً بالعوارض الخشبية، إلى جانب السوق الشعبي الذي يقدر بمساحة 4327 مترًا مربعًا، ويتكون من سبعة مباني متفاوتة الأحجام، وفي كل منها وحدات منفصلة تتكون من طابق أو اثنين أعدت للاستثمار، ويضم بعضها شرفات مفتوحة لاستخدامها كمقاهي أو استراحات للزائرين أو لعرض البضائع، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء.

وعلى مساحة 94 ألف متر مربع من المشروع، تقع الحدائق والمتنزهات منها 55 ألف متر مربع مسطحات خضراء مستوحاة من البيئة الزراعية للمحافظة لتجمع بين أشجار النخيل والشجيرات الملونة بعدد 200 شجرة نخيل، و 500 شجرة ملونة، تحوي بين طياتها أماكن للأنشطة الترفيهية وملاعب الأطفال في الهواء الطلق، والشوارع المحيطة للمشروع تقوم بخدمة مرتادي المشروع وتوفر سهولة وصولهم، حيث تم تصميم الشوارع المحيطة بثلاث شوارع تربط المشروع مع أحياء العوامية وتصلها بباقي مدن المحافظة، بالإضافة إلى توفير عدد 250 موقفًا للسيارات.

ويشتمل مشروع العوامية الحضاري على عدد من المعالم المعمارية التي توفر خدمات متعددة لأهالي القطيف، استخدم فيها عدة عناصر في التصميم الخارجي كالمعالم التاريخية مثل: الأبراج، وعيون الماء القائمة التي رُبطت ببعضها البعض بواسطة قنوات تمثل القنوات المستخدمة قديما للري، كما استخدمت المواد الطبيعية مثل : الخشب، والصخور لاستحداث بيئة تراثية تعيد إلى الأذهان الكثير من الذكريات القديمة لأهالي القطيف، ناهيك عن ساحة مركزية تتوسط المشروع صممت لإقامة المناسبات الوطنية والترفيهية كاليوم الوطني واحتفالات العيد.

وكان المشروع قد انطلق برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، حيث قام سموه بوضح حجر الأساس لهذا المشروع خلال شهر فبراير 2018م معلنا سموه انطلاق هذا المشروع التنموي بوسط العوامية بمحافظة القطيف.

وتم البدء في تنفيذ المشروع خلال شهر فبراير عام 2018م ويسير تنفيذه وفق الخطط والدراسات التي أعدت له مسبقاً، فيما وصل المشروع حاليًا إلى مرحلة التشطيبات وتنسيق المواقع ما يعني دخوله في مراحل متقدمة من الإنجاز في وقت قياسي.

ونظراً لأهمية المشروع في الإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وازدهار البيئة الثقافية، فإنه يحظى بمتابعة سمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وكذلك متابعة وتوجيه ودعم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، وإشراف مباشر من قبل معالي امين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير لمواكبة التطور العمراني في المنطقة الشرقية واللحاق في ركب التنمية التي تشهدها مدن ومحافظات المنطقة تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وحرصًا منهم على تلبية احتياجات المواطنين وتنفيذ المشاريع التنموية لهم وفق أحدث الدراسات التصميمية التي تراعي الجوانب التراثية والعمرانية والخدمية وتقديم كافة الخدمات لهذه المشاريع حتى تواكب مسيرة التنمية مع باقي المناطق.

ونقف حاليًا على مراحل متقدمة من إنجاز هذا المشروع التنموي العملاق لتشغيله واستثماره بالشكل الأنسب والأمثل حيث سيكون إضافة جميلة ومميزة لبلدة العوامية بشكل خاص وللمنطقة الشرقية بشكل عام.