العويس .. الأكثر إنقاذًا في الدوري

المواطن - مروة نبيل

يُقدم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد العويس مستوى مميزاً في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن محمد العويس يمتلك رقمًا مميزًا في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مباراة الاتفاق والأهلي اليوم.

وتفوق محمد العويس على جميع حراس كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وحقق أعلى نسبة إنقاذ، والتي وصلت إلى 95%، حيث أنقذ 19 من التسديدات العشرين على المرمى التي تعرض إليها.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق نظيره الأهلي، مساء اليوم السبت، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، حيث يأمل فارس الدهناء باستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية، فيما يسعى الراقي لمواصلة انتصاراته.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السادس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط، فيما يقع الراقي في المركز الثاني برصيد 13 نقطة.