العويس: الشرود الذهني حطمنا أمام الاتفاق

العويس: الشرود الذهني حطمنا أمام الاتفاق

2018/10/20
الساعة 9:27 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

كشف الحارس محمد العويس حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب السعودي عن أسباب خسارة الأهلي بسداسية أمام نادي الاتفاق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وتحدث العويس عقب المباراة قائلًا: حقيقة ماكنت أريد أن يخرج الأهلي بهذه الهزيمة القاسية ولكن الشرود الذهني وعدم التركيز وذلك بسبب قدوم كل لاعب على مدار أيام لمعسكر الأهلي من التزاماته الدولية خلق حالة من عدم الانسجام للفريق في لقاء الاتفاق.

واضاف العويس: لا أبحث عن أرقام أو ألقاب فردية وكل مايهمني هو الأهلي وأتمنى أن تكون الخسارة درسًا مفيدًا للراقي.

وكان العويس تألق بشكل كبير في الشوط الأول ونجح في منع الاتفاق من تسجيل أكثر من هدفين في مباراة كانت السيطرة التامة والكلمة العليا فيها لفريق الاتفاق في الشوط الأول والشوط الثاني.

شارك محمد العويس مع المنتخب السعودي أمام المنتخب البرازيلي في الدورة الرباعية والتي أقيمت مؤخرًا في المملكة.

 


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