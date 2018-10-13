العويس ليس الأول.. الأخضر عانى من طرد الحراس مرتين

المواطن - مروة نبيل

شهدت المباراة التي جمعت المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بنظيره البرازيلي، طرد الحارس محمد العويس بعد لجوء الحكم إلى تقنية الفيديو، التي حسمت قراره.

وتلقى حارس المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، محمد العويس بطاقة حمراء في الدقيقة 86 من أحداث الشوط الثاني، بعدما لمس الكرة خارج منطقة الجزاء، ليتعرض إلى الطرد المباشر، ويُكمل الأخضر المباراة أمام البرازيل بعشرة لاعبين.

وانتهت مباراة الأخضر أمام البرازيل في بطولة سوبر كلاسيكو، بخسارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بهدفين دون رد على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض.

وسبق أن عانى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من طرد حراس المرمى في مناسبتين، الأولى حينما تلقى سالم مروان بطاقة حمراء في مباراة الأرجنتين ضمن منافسات بطولة كأس أستراليا الذهبية عام 1988، والتي انتهت بهزيمة الأخضر بهدفين دون رد.

وتعرض الحارس الأسطوري محمد الدعيع للطرد خلال المباراة الودية التي جمعت المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بنظيره النرويجي عام 1998، وانتهت بهزيمة الأخضر بسداسية، وكانت البطاقات الحمراء الثلاثة عن طريق الطرد المباشر.