العويس يتحدى الثلاثي الناري

المواطن - محمد سمعه

سيكون الحارس محمد العويس، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب السعودي، على موعد مع مواجهة المنتخب البرازيلي اليوم ضمن مباريات الدورة الرباعية الودية.

وكشف المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن تشكيلة الأخضر لمواجهة البرازيل، حيث سيحرس محمد العويس مرمى المنتخب السعودي أمام منتخب راقصي السامبا.

وسيكون العويس على موعد مع التاريخ في حال تألق أمام المنتخب البرازيلي ونجح في الحد من خطورة مهاجمي منتخب البرازيل، حيث سيواجه الثلاثي الناري والمكون من فيليب كوتينيو نجم نادي برشلونة وجابرييل خيسوس نجم مانشستر سيتي الإنجليزي والبرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسيجتهد محمد العويس للحفاظ على نظافة شباكه أمام خط هجوم منتخب البرازيل، مع المطالبة بتركيز شديد من قبل دفاع المنتخب السعودي للخروج بنتيجة إيجابية من المباراة.

وستقام مباراة المنتخب السعودي، ضد المنتخب البرازيلي على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض، كما سيُشرف طاقم تحكيم هولندي بقيادة داني ماكيلي.

يأمل المنتخب السعودي في تحقيق الفوز أو على الأقل التعادل، قبل مواجهة المنتخب العراقي يوم الاثنين المقبل في المباراة الثانية في البطولة الرباعية.

وتأتي البطولة الرباعية بمثابة تحضير مثالي وكتجربة قوية قبل السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا والتي تنطلق في يناير المقبل.

وكان محمد العويس شارك في بطولة كأس العالم بروسيا مع الأخضر، حيث لعب أمام منتخب الأوروغواي.