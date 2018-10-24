العويس يستفيد من الكارثة

المواطن - محمد سمعه

استفاد الحارس محمد العويس، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الهزيمة الثقيلة والتي تعرض لها فريقه أمام نادي الاتفاق، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الاتفاق تفوق ونجح في الفوز على الأهلي بسداسية مقابل هدفين، في مباراة شهدت انهيارًا دفاعيًّا في صفوف فريق الأهلي خاصة في الشوط الثاني، حيث تلقى الحارس العويس أربعة أهداف في الشوط الثاني، وسط أداء دفاعي ضعيف من قبل لاعبي الراقي.

وسيعمل العويس على تصحيح أخطائه بجانب الاتفاق مع مدافعي الأهلي على التمركز الصحيح وتعزيز لغة التفاهم بينه وبين مدافعي الأهلي؛ حتى يتجنب الراقي تلقي أهداف غزيرة والتعرض لهزائم مرة أخرى في بطولة الدوري.

ورغم السداسية ولكن الحارس محمد العويس قدم مباريات مميزة، سواء مع المنتخب السعودي أو مع الأهلي، حيث شارك في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا وخاض مباراة الأخضر أمام منتخب الأوروغواي في الجولة الثانية من بطولة دور المجموعات.

كما لعب العويس في مباراة البرازيل والسعودية الودية والتي أقيمت في الدورة الرباعية وانتهت بفوز البرازيل بثنائية دون رد، حيث طُرد الحارس من المباراة في شوطها الثاني.

يستعد النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة لمواجهة فريق الفتح غدًا الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.