العيسى يوضح موقف لائحة الوظائف ورواتب المعلمين من التأمينات

المواطن - الرياض

أوضح وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أنه سيتم إلقاء الضوء على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة بشكل موسع بعد صدورها، وستكون عاملًا إيجابيًا في تطوير التعليم وتحفيز المعلمين لدفعهم للمزيد من العطاء.

وأشار العيسى، خلال ملتقى الإشراف التربوي 19 في ضوء رؤية 2030، إلى أن لائحة الوظائف التعليمية وصلت إلى مراحلها الأخيرة.

وأضاف أن اللائحة ستغطي سلم رواتب المعلمين الجديد، ومن المنتظر أن تقر قريبًا؛ حيث ستحدد عناصر كثيرة بما يتعلق بدور المعلم والمستويات المتوقعة منه في النظام التعليمي.

وشدد وزير التعليم على أن رواتب المعلمين في المدارس سيستمر صرفها عن طريق الدولة ولن تنتقل إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما أن الدولة مسؤولة عن توفير التعليم بالمجان للطلاب.